Названы самые неадекватные жалобы туристов

Британское издание The Guardian составило список самых нелепых жалоб туристов в поездках за последние несколько лет.

Например, одна из посетительниц пляжа в городе Ньюквей, Великобритания, пожаловалась на камень, о который поранила ногу. «Нужно что-то сделать с этим камнем, потому что он скрыт под красивыми волнами, и его совершенно не видно», — написала она на странице в Facebook.

Однако сотрудники пляжа рассказали, что это даже не самый странный комментарий, который они получали. Иногда им приходили вопросы вроде «Когда начнутся волны?» или «Когда появятся дельфины?».

Другой пользователь, назвавший себя GrimTraveller на сайте отзывов TripAdvisor, поставил низшую оценку самой высокой в Великобритании горе Бен-Невис. Он пожаловался, что гора чрезмерно отвесная и большая. «Подъем был слишком долгим. Дорога вниз тоже была слишком длинной и скучной. Это бесплатное удовольствие, но я не могу представить ни одного человека, который захочет за это платить», — объяснил свою оценку посетитель горы.

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Еще один путешественник сказал, что Большой каньон в США не представляет из себя ничего особенного, а другой турист назвал Сиднейский оперный театр «дурацкой проклятой коробкой из-под яиц».

Также специалисты Ассоциации британских туристических агенств привели в пример комментарий женщины о нудистах. «Нужно запретить загорать топлес на пляжах. Наш отпуск был испорчен из-за того, что мой муж постоянно пялился на другую женщину», — сказала она.

В декабре 2017 года владельцы отеля Abbey в Индиане (США) оштрафовали бывших постояльцев на 350 долларов за негативный отзыв в соцсетях и направили письмо с угрозами от адвоката гостиницы. Отель незаконно осуществил списание денежных средств с карты одного из постояльцев за отзыв.

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