Стюардесса облила пассажирку кипятком и ушла

В Австралии пассажирка самолета получила сильные ожоги после того, как стюардесса пролила ей на колени кипяток. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в середине марта во время рейса авиакомпании Qantas, следующего из Перта в Голд-Кост. Пострадавшая женщина по имени Карина рассказала, что во время перелета бортпроводница облила ее, когда разносила пассажирам чай. «Я попыталась встать, чтобы попросить о помощи, но стюардесса уже направилась к другому ряду. Во время всего полета ко мне никто так и не подошел», — поделилась пассажирка.

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К концу перелета кожа пострадавшей покрылась волдырями. По прибытии женщина сразу же отправилась в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй степени и признали, что повреждения были бы не такими значительными, обратись она за помощью раньше.

Авиакомпания приняла жалобу пассажирки спустя 11 дней после случившегося. Карина требововала извинений и компенсацию в размере 400 долларов на медицинские расходы. По словам представителя Qantas, расследование по этому делу завершается. «У нас нет записей случившегося, поэтому мы до сих пор ведем переговоры с персоналом и пассажиркой, чтобы получить больше информации» — уточнил он.

В 2015 году официант ресторана в китайском городе Вэньчжоу отомстил недовольной клиентке, облив ее кипятком. Женщина получила ожоги 40 процентов кожи. Причиной инцидента стал оставленный ею в социальной сети негативный комментарий о заведении.

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