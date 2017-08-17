Пассажирка потребовала от авиакомпании 300 тысяч долларов за испорченное платье

Пассажирка подала в суд на American Airlines, обвинив сотрудников американской авиакомпании в намеренной порче ее свадебного платья. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в 2015 году, однако Йеванде Оте (Yewande Oteh) направила иск только 15 августа 2017-го. Как говорится в материалах дела, Оте вместе со своим женихом направлялись из международного аэропорта Филадельфия в Пенсильвании на Ямайку, где пара должна были сыграть свадьбу.

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При регистрации на рейс работники авиакомпании предложили женщине не сдавать платье в багаж, а взять с собой в салон, где его можно будет повесить. Оте согласилась, однако в самолете стюардесса возмутилась из-за ее просьбы и велела убрать одежду в багажный отсек.

Полка над креслом пассажирки оказалась занята, поэтому она поместила платье в другом отсеке. После этого Оте и ее жених видели, как упомянутая бортпроводница по неизвестной причине открывала эту полку. По прибытии в Ямайку невеста обнаружила, что платье было закапано красным вином. Оте настолько расстроилась, что отменила торжественную церемонию.

Женщина считает, что стюардесса сговорилась с коллегами и намеренно испортила ее свадебный наряд. В связи с этим истица требует от American Airlines более 300 тысяч долларов. В авиакомпании подтвердили, что знают об этом иске, однако от комментариев воздержались.

В июне текущего года стало известно, что пассажир-инвалид подал в суд на American Airlines, обвинив персонал перевозчика в бесчеловечном отношении к нему.

