Гости отеля написали честный отзыв и поплатились за него

Владельцы отеля Abbey в Индиане (США) оштрафовали бывших постояльцев на 350 долларов за негативный отзыв в соцсетях и направили письмо с угрозами от адвоката гостиницы. Об этом сообщает RTV6.

15 декабря Генеральная прокуратура штата Индиана завела уголовное дело о вымогательстве на гостиницу Abbey Inn & Suites. Отель незаконно осуществил списание денежных средств с карты одного из постояльцев за отзыв.

По данным следствия, в марте 2016 года Катрина Артур с мужем остановились в Abbey Inn & Suites. Номер был не убран, на простынях обнаружились чьи-то волосы, в комнате пахло канализацией и не работал кондиционер. Муж пытался обратиться на ресепшен с жалобами, однако не застал работников гостиницы на месте. Пара была вынуждена самостоятельно убрать комнату.

Материалы по теме Отельные крысы Хакеры превращают туристов в заложников и оставляют их без гроша

После возвращения из гостиницы Катрина получила электронное письмо службы бронирования с просьбой оставить отзыв об отеле. Она написала о своих впечатлениях, после чего получила от адвоката Abbey Inn & Suites письмо с угрозами об обращении в суд и счет на 350 долларов (20,5 тысячи рублей). Данная сумма была списана с карты женщины, которую она предъявляла при заселении.

Как следовало из письма, отель ввел внутреннее правило, в соответствии с которым с клиентов взимаются деньги за негативные отзывы. Катрина удалила свой комментарий из соцсетей, после чего обратилась к юристу.

В настоящее время ведется расследование, руководство отеля не отвечает на телефонные звонки. Известно, что гостиница выставлена на продажу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!