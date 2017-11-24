TripAdvisor удалил из отзывов сообщения о насилии в отелях

Посетители гостиниц пожаловались, что сайт для путешественников TripAdvisor удаляет отзывы о совершенных в отелях преступлениях. Об этом сообщает Time.

Несколько человек сообщили милуокскому журналу Journal Sentinel, что подверглись сексуальному насилию в мексиканских отелях. О произошедшем они написали в отзывах на сайте компании, однако их сообщения были удалены.

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После того как информация о TripAdvisor была предана огласке, сенатор-демократ от штата Висконсин Тэмми Болдуин обратилась в Федеральную торговую комиссию США с требованием начать расследование. Как отмечается, в настоящее время ведомство, защищающее права потребителей и следящее за соблюдением антимонопольного законодательства, проверяет достоверность информации о неправомерных действиях компании.

В TripAdvisor, в свою очередь, утверждают, что обращений от комиссии в их адрес не поступало.

Ранее TripAdvisor обещал помечать специальным значком отели, в которых были зафиксированы инциденты с сексуальным насилием. Информация о случаях изнасилования в гостиницах должна была отображаться в течение нескольких месяцев после ее подтверждения.