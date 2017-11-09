TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях

Сайт для путешественников TripAdvisor начал отмечать специальным значком гостиницы, в которых были изнасилованы туристы, сообщает газета The New York Post.

Представитель сервиса Кевин Картер заявил, что значок будет висеть рядом с названием отеля примерно три месяца после произошедшего. Он подчеркнул, что эта мера призвана в первую очередь предупредить туристов о возможной опасности, а не «наказать» отели. Поэтому профили гостиниц, где произошли изнасилования, в любом случае не будут удалены с сайта.

Информацию об изнасилованиях в отелях редакторы сайта будут брать из новостей и отзывов пользователей. Отметка уже появилась на страницах нескольких мексиканских отелей.

В начале ноября ресурс обвинили в необъективности: пользователи жаловались, что их отзывы об изнасилованиях массажистами и охранниками в элитных отелях удаляли с сайта. Представители TripAdvisor пообещали, что сделают политику отзывов на сайте более прозрачной и начнут подробнее объяснять причины их удаления.