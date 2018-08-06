Выбраны самые нелепые названия российских деревень

Российские туристы выбрали «самое веселое в России» название населенного пункта. Голосование проводил сервис путешествий «Туту.ру». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы сервиса в понедельник, 6 августа.
Первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае: ее выбрало 27,1 процента участников народного голосования. Второе место досталось селу Мошонки в Калужской области, третье — деревне Варварина Гайка (Саратовская область).
Также в десятку лидеров вошли населенные пункты Большой Смердяч (Вологодская область), Добрые Пчелы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).
В августе онлайн-турагентство Agoda опубликовало результаты опроса среди клиентов из разных стран и составило рейтинг привычек путешественников, которые раздражают других туристов больше всего. Основная часть опрошенных (57 процентов) назвала худшей привычкой путешественников шуметь. На втором месте оказалась привычка постоянно пользоваться мобильным телефоном. Чуть менее 50 процентов респондентов заявили, что худшее поведение туристов — проявление неуважения к чужим обычаям.