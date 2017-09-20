Kissing – Petting – Fucking

В мире много смешных и странных названий, и если соединить некоторые из них, то получатся интересные маршруты. Например, в Германии и Австрии за одно путешествие можно проехать от Kissing до Wedding, побывав по дороге в Petting и Fucking. Весь путь — 900 километров.

Kissing (Бавария, Германия)

Путешествие начнем в немецком городке Киссинг (Kissing), который находится в Баварии в 60 километрах северо-западнее Мюнхена.

Доподлинно неизвестно, в честь чьего поцелуя город получил свое название, но он известен уже очень давно: впервые Киссинг фигурирует в документах, датируемых 1050 годом.

Настоящую славу городку принес в XVIII веке местный крестьянин Матиас Клостермайер, вошедший в историю как «баварский Робин Гуд». Говоря современным языком, он был браконьером: отстреливал птиц, уничтожавших посевы, а тушками делился с бедняками. Господа, на чьих землях все это происходило, долго терпели, но все же не выдержали, и упекли «Робин Гуда» за решетку. Выйдя из заключения, он вместе со своей бандой начал грабить суды и другие государственные учреждения. В конце концов его поймали и в 1771 году казнили.

Кстати, считается, что Клостермайер вместе с сообщниками спрятали в окрестностях Киссинга свои сокровища, которые не найдены до сих пор.

В Киссинге есть музей, посвященный знаменитому браконьеру. Честно говоря, это единственная достопримечательность города, в котором проживает около 11 тысяч человек. Единственный отель, где можно остановиться и целоваться с любимым человеком, — Hotel Hubertus.

Petting (Бавария, Германия)

Следующая точка маршрута — город Петтинг (Petting). Это 200 километров восточнее Киссинга, почти на границе с Австрией. Кстати, чтобы подготовиться к встрече с этим топонимом, по пути можно заехать в город Buchloe.

В честь какого события Петтинг получил свое название — неизвестно. Как показали археологические раскопки, люди жили в этих местах еще за полвека до рождения Христа. Впервые в документах Петтинг упоминается в 1048 году.

Фото: imageBROKER RM / Norbert Eisele-Hein / Diomedia

Население — около двух тысяч человек. Но это очень туристическое место. Город стоит на берегу озера Вагингер (еще одно интересное название), на набережной сосредоточена вся инфраструктура: гостевые дома, рестораны. Отсюда же начинаются пешеходные и велосипедные маршруты.

Главная достопримечательность — дворцовый комплекс XVII века. Раньше на этом месте был замок, а еще раньше — римская крепость.

Fucking (Верхняя Австрия, Австрия)

В 35 километрах от Петтинга, на территории Австрии, находится городок Фуккинг (Fucking).

В VI веке тут жил некий аристократ Фокко. Древнегерманский суффикс ing означает «люди». Таким образом, «Фуккинг» — это «место людей Фокко».

Фото: Mihai Andritoiu / Alamy / Diomedia

Известность город приобрел после Второй мировой войны благодаря своему названию, особенно среди британских и американских туристов.

Главная достопримечательность — дорожный указатель Fucking. Раньше путешественники воровали их на память, но, благодаря соцсетям, теперь только фотографируются. К тому же местные власти, устав тратить по 300 евро на восстановление каждого знака, закрепили их намертво.

Также в этом регионе стоит попробовать пиво Fucking Hell. Из-за неблагозвучного названия Европейское бюро по товарным знакам долго отказывалась регистрировать марку, но немецкий производитель Privatbrauerei Waldhaus убедил чиновников, что двойной смысл названия — просто стечение обстоятельств. Fucking Hell значит «фуккингское светлое».

Wedding (Берлин, Германия)

Берлинский район Веддинг (Wedding) — логичное завершение маршрута Kissing — Petting — Fucking. Правда, путь предстоит неблизкий: от Фуккинга до немецкой столицы около 650 километров. Но по пути можно заехать в Лейпциг, который некоторые называют самым хипповым городом Европы.

Веддинг — часть центрального берлинского района Митте. И, если верить Википедии, это беднейший район города, треть населения которого — мигранты. В общем, место, пригодное лишь для того, чтобы зачекиниться и уехать.

