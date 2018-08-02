Названы самые раздражающие привычки туристов

Онлайн-турагентство Agoda провело опрос среди своих клиентов из разных стран и составило рейтинг привычек путешественников, которые раздражают других туристов больше всего. Об этом пишет NewsHub.

Больше всего опрошенных американцев (57 процентов) назвали худшей привычкой путешественников шуметь. На втором месте оказалась привычка постоянно пользоваться мобильным телефоном. Чуть меньше 50 процентов респондентов заявили, что худшее поведение туристов, свидетелями которого они были, — это проявление неуважения к чужим обычаям.

Материалы по теме Поехавшие понаехавшие Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году

Четвертое место заняла привычка застревать между большими туристическими группами — на это пожаловались 36 процентов опрошенных. Замыкает пятерку с результатом в 23 процента привычка постоянно делать селфи.

При этом результаты опроса сильно разнятся в зависимости от страны происхождения туристов. Так, например, китайские туристы значительно более толерантно относятся к любителям селфи — они раздражают лишь 12 процентов путешественников из Поднебесной. Главной же проблемой для азиатских туристов является неуважение к чужой культуре и обычаям: это раздражает 63 процента сингапурских путешественников и 61 процент малайских туристов.

В июне газета The Telegraph опубликовала список наиболее раздражающих стюардесс поступков пассажиров. В опросе приняли участие бортпроводницы нескольких зарубежных авиакомпаний. Больше всего их раздражают пассажиры, заказывающие газированные напитки. Из-за разницы давления на высоте образуется больше пены, что тормозит процесс обслуживания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!