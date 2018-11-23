Квартиру Хоя выставили на продажу

В Воронеже выставлена на продажу квартира, в которой жил солист культовой группы «Сектор газа» Юрий Хой (Юрий Клинских). Соответствующее объявление размещено на сайте одной из риелторских компаний.

«Двушка» на Иркутской улице площадью 52,7 квадратного метра оценена продавцами в три миллиона рублей. Приоритет обещается покупателям из числа поклонников группы.

«Наша цель не продать квадратные метры, но передать этот объект в руки людей неравнодушных, способных сохранить и преумножить культурное наследие великого человека», — говорится в объявлении, текст которого сопровожден снятыми в квартире фотографиями из личного архива Клинских.

«Эта квартира не просто жилой фонд, это память об артисте в каждой вещи», — отмечает продавец.

Девятиэтажка 1988 года постройки, на втором этаже которой находится выставленная на продажу квартира, расположена в микрорайоне ВАИ Левобережного района, который из-за плохой экологической ситуации местные жители прозвали «Сектором газа».

Юрий Хой (Юрий Клинских) умер в 2000 году, ему было 35 лет. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ. В квартире на Иркутской улице до недавнего времени жила мать певца, Мария Кульминична Клинских. В 2017 году женщина скончалась в возрасте 85 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!