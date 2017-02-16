Бывшего участника «Сектора Газа» сбила машина

В Воронеже бывшего гитариста рок-группы «Сектор Газа» Игоря Кущева сбила машина. Об этом сообщает портал «Блокнот Воронеж» в четверг, 16 февраля.

Инцидент произошел днем ранее. Кущева при переходе дороги сбил 28-летний водитель иномарки KIA Ceed. От удара музыканта отбросило на другой автомобиль.

57-летний Кущев был госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Как сообщает РЕН ТВ, очевидцы заявили, что водитель скрылся с места происшествия. В пресс-службе ГИБДД Воронежа опровергли эту информацию.

Игорь Кущев — соло-гитарист первого состава «Сектора Газа». Он пришел в группу в 1989 году и участвовал в создании альбомов «Плуги-вуги», «Колхозный панк», «Зловещие мертвецы», «Ядрена вошь» и «Ночь перед Рождеством». В 1991-м он ушел из коллектива.

Группа «Сектор Газа» была основана в Воронеже в конце 1980-х годов. Лидером коллектива и автором песен был Юрий Клинских, выступавший под псевдонимом Хой. Последний альбом «Восставший из ада» был выпущен в 2000 году, уже после смерти Клинских.