Инна Чурикова сломала руку

Спектакль «Аквитанская львица» в Ленкоме, в котором играет народная артистка СССР Инна Чурикова, отменен из-за того, что актриса сломала руку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе театра.

Инцидент произошел у Чуриковой дома.

Как сообщается на сайте Ленкома, спектакль заменен на рок-оперу «Юнона и Авось». Билеты действительны.

Директор театра Марк Варшавер подтвердил информацию о травме актрисы. «Плохо, что она сломала руку, но слава богу, что не обе, как в прошлый раз», — передает его слова ТАСС.

Варшавер отметил, что актрисе оказана вся необходимая медицинская помощь. 26 декабря врачи примут решение, сможет ли Чурикова сыграть в следующем спектакле

В январе 2012 года Ленком на три месяца отложил спектакль «Tout Paye, или Все оплачено» с участием Чуриковой, которая была госпитализирована с переломом обеих рук.

Инна Чурикова играет в Ленкоме с 1975 года. Она известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман» и «Ребро Адама», а также по телесериалу «Идиот».