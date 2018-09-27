«Хочу перемен» Цоя продали с молотка

Паспорт певца Виктора Цоя продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за девять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона, и в ходе торгов выросла более чем в три раза. Документ Цою был выдан в 16 лет, в нем есть отметка о зарегистрированном браке с Марианной Родованской. Подлинность паспорта подтвердили в МВД.

Также с молотка ушла записная книжка Цоя с номерами телефонов ленинградских и московских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других. Покупатель выложил за артефакт три миллиона рублей.

Еще одним лотом стала рукопись песни «Хочу перемен». За нее выложили 3,6 миллиона.

2 сентября на аукционе в Лондоне за 135,3 тысячи фунтов стерлингов (12 миллионов рублей) был продан световой меч Люка Скайуокера из киносаги «Звездные войны».

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

Цой — лидер рок-группы «Кино». Он также снялся в фильмах «Рок», «Асса», «Игла».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!