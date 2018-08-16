Водитель «Икаруса» рассказал о жизни после смертельной аварии с Цоем

Водитель автобуса Янис Фибигс, в аварии с которым погиб музыкант Виктор Цой, рассказал о том, что чувствует после ДТП. Его комментарий в четверг, 16 августа, опубликовал Пятый канал.

«Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», — сказал Фибигс.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года, после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

Цой — лидер рок-группы «Кино». Он также снялся в фильмах «Рок», «Асса», «Игла».

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