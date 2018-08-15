«Радио Рекорд» извинилось за некомпетентного ведущего

«Радио Рекорд» Санкт-Петербурга пообещала отправить своего ведущего на курсы повышения кругозора из-за допущенной им ошибки в викторине. Об этом сообщается на странице радиостанции в соцсети «ВКонтакте».

«В игре, где требовалось угадать исполнителя по строчке текста, была загадана песня "Видели ночь". Как выяснилось, Скоробогатый не подозревал о том, что задолго до того, как эту песню зажигательно исполнили Zdob si Zdub, выросло целое поколение, слышавшее ее из уст автора — Виктора Цоя и группы "Кино"», — признали свою вину на «Радио Рекорд».

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«Особенно обидно, что этот косяк случился в день печальной годовщины. Сегодня — ровно 28 лет со дня, когда великий музыкант погиб в автомобильной аварии. Разделяем ваше возмущение невежеством ведущего (он будет направлен на курсы повышения кругозора)», — добавили представители радиостанции.

9 августа сообщалось о выпускнице Стамбульского университета Су Айхан (Su Ayhan), которая не смогла самостоятельно ответить на вопрос шоу «Кто хочет стать миллионером», где находится Великая Китайская стена. 26-летняя девушка заявила, что знает ответ, но все-таки хочет уточнить его у сидящих в зале зрителей. Однако по результатам голосования лишь 51 процент респондентов ответили, что эта достопримечательность расположена в Китае.

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