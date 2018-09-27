Член группы «Кино» назвал аморальной продажу паспорта Цоя за девять миллионов

Один из участников первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин раскритиковал торги, на которых паспорт лидера коллектива Виктора Цоя был продан за девять миллионов рублей. Его слова передает РИА Новости в четверг, 27 сентября.

«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом — передать семье», — подчеркнул Рыбин. Он посетовал на то, что «порядочность и мораль в современном обществе не в ходу».

Торги были проведены аукционным домом «Литфонд». Стартовая цена паспорта Цоя составляла 2,5 миллиона и в ходе торгов выросла более чем в три раза. Документ Цою был выдан в 16 лет, в нем есть отметка о зарегистрированном браке с Марианной Родованской. Помимо этого, с молотка ушли записная книжка музыканта с телефонными номерами его коллег и знакомых и рукопись песни «Хочу перемен».

57-летний Алексей Рыбин подружился с Цоем в 1980-м, а годом позже они основали группу «Гарин и гиперболоиды», впоследствии получившую название «Кино». Рыбин выступал в ней в качестве гитариста. В 1983-м между музыкантами возник конфликт, в ходе которого Рыбин покинул коллектив.

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