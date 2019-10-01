В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей

Самое дешевое для арендаторов жилье, предлагаемое в границах «старой» Москвы, — место в комнате в трехкомнатной коммунальной квартире, расположенной в Ярославском районе на северо-востоке города. За койку просят 9 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В квартире, о которой идет речь, есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Наймодатель в ней не проживает. До станций метро «ВДНХ» или «Бабушкинская» — 7-10 минут транспортом. В пешей доступности находится железнодорожная платформа «Лось».

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На втором месте списка самых доступных арендных предложений — комната в «трешке» на первом этаже девятиэтажного дома на 2-й Пугачевской улице, в семи минутах ходьбы от станции метро «Преображенская площадь». Стоимость — 10 тысяч рублей в месяц (в нее входит и оплата услуг ЖКХ). Комната полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой. Окна выходят во двор. Предложение действительно только для одной девушки.

Третью позицию занял лот с арендной ставкой 13 тысяч рублей: это комната в трехкомнатной квартире, где проживает собственница. Жилплощадь расположена на пятом этаже девятиэтажного дома на Снайперской улице, в семи минутах ходьбы от станции метро «Выхино». Предполагается проживание одной нанимательницы.

Ранее в сентябре были названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами в аренду. Список возглавила расположенная у МКАД Капотня — средняя ставка для неиндивидуального жилья здесь равна 13,6 тысячи рублей. В топ-5 также попали районы Западное и Восточное Бирюлево, Вешняки и Ивановское.

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