Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами

Самые недорогие комнаты в пределах МКАД сдаются в районе Капотня — ставка здесь равна 13,6 тысячи рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в сентябре 2019-го средняя ставка аренды комнаты в центре Москвы составила 24 тысячи рублей в месяц, а в квартирах около Московской кольцевой автодороги — 14 тысяч рублей в месяц. Помимо Капотни, дешевые комнаты можно найти в Западном и Восточном Бирюлеве, Вешняках, Ивановском, Алтуфьевском, Бескудниковском районах, в Лианозово, Орехово-Борисово Южном и в Восточном Дегунино. Во всех перечисленных районах ставка аренды жилья указанного вида не превышает 15 тысяч рублей.

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Самые дорогие московские комнаты предлагаются арендаторам в центральных районах. Это (в порядке убывания средней ставки аренды) Хамовники, Арбат, Тверской, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский, Мещанский, Басманный, Красносельский и Дорогомилово. В них стоимость найма неиндивидуального жилья составляет от 21,3 тысячи до 27,9 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что в целом комнаты в Москве остаются востребованными. С осени 2018 года средний ценник на них поднялся на 4 процента, до 16,7 тысячи рублей в месяц.

Летом текущего года риелторы констатировали, что коммунальные квартиры постепенно уходят с рынка недвижимости российской столицы. Сокращение числа коммуналок в продаже эксперты в первую очередь связывают с изменением психологии людей.

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