В Москве нашли однокомнатную коммуналку за полмиллиона долларов

В Москве за 31,8 миллиона рублей (около 0,5 миллиона долларов) продается доля в размере 50 процентов однокомнатной элитной квартиры. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов объявлений о недвижимости.

Как следует из текста объявления, в такую сумму продавец оценил долю площадью 100 квадратных метров в 176-метровой «однушке». Квартира находится на первом этаже семиэтажного элитного жилого комплекса 2004 года постройки, который расположен в престижном московском районе Хамовники.

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Недвижимость можно приобрести в ипотеку — в этом случае размер ежемесячного платежа составит 274,3 тысячи рублей в месяц. Из опубликованной информации об объекте следует, что изначально его владелец — один из российских банков — выставил долю на продажу за 32,56 миллиона рублей, однако в процессе экспонирования цена была незначительно снижена.

Район Хамовники относится к числу столичных локаций с высокой концентрацией элитной недвижимости. По статистике аналитиков Savills, в первом полугодии 2019 года именно в Хамовниках было заключено 42 процента сделок с жильем стоимостью от миллиона долларов (около 65 миллионов рублей) и выше.

Ранее сообщалось еще об одном «коммунальном» московском лоте многомиллионной стоимости: долю в семикомнатной квартире на Тверской улице предлагалось приобрести за 49 миллионов рублей.

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