Раскрыта стоимость московских квартир Елизаветы II

Совокупная стоимость квартир в центре Москвы, которыми владеет королева Великобритании Елизавета II, составляет порядка 12 миллионов долларов (760 миллионов рублей). Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала информагентству председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева, средняя стоимость метра недвижимости в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район столичной «Золотой Мили»), где владеет недвижимостью Елизавета II, составляет около 15 тысяч долларов за квадратный метр.

Материалы по теме Проклятая миля Как у Кремля появились дома-призраки

Совокупная стоимость четырех квартир британской королевы — около 12 миллионов долларов, отметила Румянцева, уточнив, что такая оценка соответствует цене предложения: реальная продажная стоимость квартир в доме в 1-м Обыденском переулке может быть ниже, поскольку значительная часть сделок с элитной недвижимостью в Москве заключается с дисконтом от первоначальной цены. Румянцева добавила, что в доме, где владеет недвижимостью Елизавета II, всего 12 квартир площадью от 70 до 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что совокупная кадастровая стоимость московской недвижимости британской королевы составляет 540 миллионов рублей. Квартиры Елизаветы II, как следует из данных Росреестра, расположены на первом, втором и четвертом этажах дома №10 в Обыденском переулке. По информации Telegram-канала Baza, сама британская королева никогда не посещала формально принадлежащие московские квартиры, недвижимость используется посольством Канады — конституционной монархии с Елизаветой II во главе.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!