Стали известны любимые сериалы Елизаветы II

Стало известно, какие сериалы предпочитает смотреть британская королева Елизавета II во время летнего отдыха в шотландском замке Балморал. Об этом сообщает газета The Sun.

Ежегодно помощники отправляют список ее любимых шоу компании BBC, которая в ответ присылает DVD-диски. По словам источника издания, такой способ просмотра картин может показаться старомодным, однако королеве не нравится цифровой формат.

Отмечается, что любимым сериалом Елизаветы является «Чисто английское убийство». При этом поясняется, что ей не нравятся эпизоды, в которых показано, как травмируют полицейских. По словам придворного, королева была сильно расстроена, когда в 2010 году шоу закрыли из-за снижения рейтинга.

В список любимых шоу Елизаветы также вошли «Соблюдая приличия», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто». Кроме того, ей нравится сериал Midsomer Murders, который в русском переводе называется «Чисто английские убийства».

В декабре прошлого года сын королевы Чарльз рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Он признался, что ему нравятся православные песнопения, которые поют в русских церквях во время службы.

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