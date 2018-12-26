Принц Чарльз признался в любви русской музыке

Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сын королевы Великобритании признался, что ему нравятся православные песнопения, которые поют в русских церквях во время службы. Одно из них была исполнено в день его свадьбы c Камиллой Паркер Боулз.

Также в список любимой музыки принца вошли произведения Леонарда Коэна, например, Take This Waltz — свободная адаптация стихотворения Федерико Гарсии Лорки. «Мне всегда нравился голос Леонарда Коэна», — сказал наследник Британского престола и сравнил музыканта с художником Сальвадором Дали: «… нетривиальные слова, музыка отсылают к узнаваемому миру Дали».

На вопрос интервьюера о важности музыкального образования принц Уэльский ответил: «Я из тех, кто считает, что музыкальное образование важно. Кроме всего прочего, я думаю, люди иногда забывают или не осознают, какую большую роль искусство играет в развитии экономики».

В октябре сообщалось, что британская принцесса Евгения вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в тиаре «Русский кокошник».

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