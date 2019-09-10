Жилье по-советски отказалось отмирать и подорожало

Коммунальные квартиры — один из символов Санкт-Петербурга — подорожали за лето 2019-го на полтора процента — несмотря на то, что этот вид жилья не раз называли отжившим и предрекали ему скорый уход с рынка недвижимости. Об этом говорится в материалах агентства Active, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем коммунальный метр в городе в настоящее время стоит почти 95 тысяч рублей, подсчитали эксперты, — на 1,6 тысячи рублей больше, чем весной. По мнению риелторов, цены в рассматриваемом сегменте показали рост в 2019 году не из-за популяризации коммунальных квартир как таковых, а из-за изменений на рынке недвижимости, спровоцированных поправками к закону о долевом строительстве.

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«В связи с увеличением стоимости объектов на вторичном и первичном рынке полноценное жилье стало менее доступным для населения, — указывается в предоставленных материалах. — Даже приобретение скромной студии уже не вписывается в бюджет многих семей, поэтому потенциальные покупатели вынужденно переключили свое внимание на комнаты».

Но и средняя стоимость комнат уже приблизилась к точке, которую риелторы называют критической, — 1,5 миллиона рублей. «Объекты дороже этой цифры обычно долго ищут своих покупателей и не пользуются стабильным спросом», — подчеркивают они.

Ранее, в августе, в Петербурге был зафиксирован рост интереса к покупке долей в квартирах со стороны выходцев из стран бывшего СССР. Подавляющее большинство соответствующих заявок — 90 процентов — поступает от граждан Украины.

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