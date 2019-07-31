Названы районы Москвы с дешевыми комнатами

Самые доступные с ценовой точки зрения московские комнаты продаются в Зеленоградском административном округе, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».

В среднем этот вид жилья в Зеленограде стоит 1,5 миллиона рублей. Чуть дороже объекты в поселке Северном и в районе Капотня — 1,9 миллиона за среднестатистическую комнату. В Кузьминках неиндивидуальное жилье обойдется в 2 миллиона рублей. Относительно дешевые комнаты — по 2,5 миллиона рублей — можно найти в районах Теплый Стан и Левобережный. В Косино-Ухтомском районе, Некрасовке и Выхино-Жулебино они стоят в среднем по 2,4 миллиона рублей, в Новокосино — 2,6 миллиона.

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Самые дорогие объекты предлагают в районе Арбата, там средняя цена комнаты равна цене однокомнатной квартиры в удаленном районе — 8,6 миллиона рублей. На втором месте — Хамовники с 7,4 миллиона рублей за комнату, на третьем — Мещанский район (6,4 миллиона).

В среднем комната в Москве стоит 3,2 миллиона рублей, подсчитали аналитики.

Ранее в июле стало известно, что коммунальные квартиры постепенно уходят с рынка недвижимости российской столицы. Летом 2019-го в продаже в Москве находится около трех тысяч таких комнат — на 4 процента меньше, чем год назад. Примерно треть из них расположены в Центральном округе города.

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