Дом
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
Телеведущая назвала темнокожего коллегу похожим на животное и разъярила зрителей
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Российские «Альтиусы» захотели направить к границам США
В США позвали весь мир на торговую войну с Китаем
Редкое заболевание сделало детей похожими на оборотней
Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Новости партнеров

Украинцы начали скупать российское жилье

Перейти в «Мою Ленту»

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса к покупке долей в квартирах со стороны выходцев из стран бывшего СССР. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).

Спрос покупателей-иностранцев на доли в недвижимости продиктован необходимостью получить официальный статус на территории России. Как отмечают в компании, подавляющее большинство подобных заявок — 90 процентов — поступает от жителей Украины, которым, наряду с гражданами Белоруссии, Киргизии и Казахстана, доступно получение вида на жительство по упрощенной схеме. Чтобы оформить ВНЖ таким образом, приезжий должен владеть недвижимостью, доступной для фактического проживания — от четырех квадратных метров, говорится в материалах «Доли.ру».

«В последнее время мы наблюдаем рост приобретения долей со стороны клиентов из Украины. Представителей Казахстана пока нет. Киргизы и белорусы занимают оставшуюся долю рынка. Волнения, которые недавно наблюдались в Киргизии, повлияли на рост клиентов из этой страны«, — прокомментировал тенденцию генеральный директор компании Игорь Аболемов.

Ранее в компании отмечали рост цен на доли в коммунальных квартирах Петербурга. В частности, по статистике агентства недвижимости, апреля по июль 2019 года средняя стоимость выставленной на продажу доли в квартирах Василеостровского района выросла на миллион рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жители Петербурга пожаловались на сугробы
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Советские квартиры оказались популярнее современных
В Москве насчитали три тысячи несуществующих квартир
Московское жилье оказалось в разы просторнее жилья в провинции
Другие материалы рубрики
Дом00:0326 августа

«Москва меня услышит»

Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
07:2727 августа

Раскрыто местоположение сверхдорогих подмосковных дач

06:1327 августа

Названы самые желанные районы Санкт-Петербурга

21:2426 августа

Самый привлекательный район Москвы нашли за МКАД

Дом00:0621 августа

Солнечный удар

Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
19:5726 августа

Российским СИЗО нашли оригинальное применение

18:4526 августа

Северный Кавказ отверг ипотеку

17:4126 августа

Выдача российских паспортов обвалила рынок жилья в Донбассе

Дом00:0115 августа

Божья воля

В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
07:3726 августа

Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем

16:4726 августа

Родовое село Кадырова переименовали

06:0726 августа

Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России

Россия
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Появилось видео апокалиптического пожара под Ростовом-на-Дону
Все материалы
Мир
Россия оценила готовность Украины к возобновлению авиасообщения
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
США пообещали работать над возвращением России в G7
«Там можно найти пришельцев»
 
Путин назвал главную задачу в Сирии
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Все материалы
Бывший СССР
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Министра из команды Януковича задержали после возвращения на Украину
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
На Украине назвали имена будущих министров
Все материалы
Экономика
Назван лучший чернослив в России
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Чиновники отказались от суперкаров и роскошных отелей
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Трамп нашел выход в экономической теории заговора
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Чешские пилоты похвалили «Аэрофлот»
Все материалы
Силовые структуры
Появилась версия обвиняемых по делу о надругательстве над волейболисткой
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Появилось видео предполагаемого контакта полицейских с 17-летней в Анапе
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин угнал эвакуатор для похищения машины со штрафстоянки
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Семью самого многодетного миллиардера в мире ограбили под Москвой
Все материалы
Наука и техника
Российские «Альтиусы» захотели направить к границам США
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Ядерную систему «Борей» — «Булава» назвали неготовой
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
В Китае назвали условие покупки Су-57
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд
Все материалы
Спорт
Футболист побежал целоваться с женой после гола и внезапно узнал о его отмене
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
«Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Фанаты футбольного клуба припарковали советский танк перед стадионом
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы
Все материалы
Культура
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
«Опыта у меня нет. Выпиваю, но редко»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп
Названы любимые киножанры россиян
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
В истории избиения театрального режиссера полицейскими нашли нестыковки
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая назвала темнокожего коллегу похожим на животное и разъярила зрителей
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Друзь сбил велосипедиста
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Звезда реалити-шоу ослепла на один глаз из-за пробки от шампанского
Все материалы
Ценности
Фанаты пожалели самую тучную в мире модель под ее откровенным снимком
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Протестированы самые дешевые свадебные платья
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Дженнифер Лопес снялась в прозрачном наряде и попала на обложку журнала
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Журнал перепутал двух чернокожих моделей и опозорился
Все материалы
Путешествия
Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Туристы сняли трусы перед святилищем и навсегда были изгнаны из него
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
В Шереметьево откроется новая взлетная полоса
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах
Все материалы
Из жизни
Женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Король Таиланда завел роман с военным летчиком
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Найден заставший позапрошлый век 128-летний долгожитель
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Все материалы
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
«Мошеннические» автомобили Volkswagen раскупают как горячие пирожки
Все материалы
Дом
Раскрыто местоположение сверхдорогих подмосковных дач
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые желанные районы Санкт-Петербурга
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Самый привлекательный район Москвы нашли за МКАД
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Российским СИЗО нашли оригинальное применение
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российский регион завлечет туристов вином
Правительство призвало регионы подготовить идеи по модернизации здравоохранения
Все материалы