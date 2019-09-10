Москвичам посоветовали обеспечить жильем енотов

Желающим завести дома енота-полоскуна следует заблаговременно выделить животному отдельную комнату. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на материалы столичного комитета ветеринарии.

Помещение необходимо специально оборудовать, в обязательном порядке предусмотрев места для игр и лазания енотов, например, специальные канаты. При выборе предметов обстановки комнаты, где будет содержаться питомец, ветеринары рекомендуют остановиться на вариантах с эффектом «антикоготь».

«[Енот-полоскун] — животное милое, но сложное в содержании. Для его содержания желательно выделить отдельную комнату с оборудованной просторной клеткой, где питомец будет находиться ночью или при отсутствии хозяев дома», — отмечается в сообщении ведомства.

Владельцам енотов рекомендовали исключить доступ питомцев к проводам, розеткам и бытовой технике, а также посоветовали держать окна закрытыми. «Еноты инстинктивно осматривают все щели и могут без проблем оторвать плинтусы, обои и плитку, а также испортить мебель, или получить удар током», — предупредили в комитете ветеринарии Москвы, добавив, что другие домашние питомцы, например, птицы и мелкие грызуны, могут стать добычей енота-полоскуна.

Еноты-полоскуны регулярно создают проблемы владельцам жилья. В начале сентября 2019-го стало известно, что енот на 20 часов «захватил» дом американского судьи: животное крушило все подряд и не давало себя поймать. В конце концов енот уснул на карнизе дома. Неоднократно сообщалось об инцидентами с участием пьяных енотов — такие случаи отмечались в Америке, Великобритании и на Украине.

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