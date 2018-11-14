Пьяный енот напугал горожан и попал в полицию

В американском городе Милтон, штат Западная Вирджиния, задержан пьяный енот. Об этом сообщает WSAZ.

Полицейские отправилась на поиски животного после обращений обеспокоенных горожан, которые обратили внимание на его странное поведение и опасались, что оно вызвано бешенством. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что енот наелся забродивших яблок и страдает от опьянения.

Соседи помогли полицейским изловить зверька, которому дали кличку Даллас. Его отвезли в отделение, где его ждал другой енот, пойманный накануне. Позднее их отвезли в лес и отпустили.

В 2017 году сообщалось, что в украинском городе Сторожинец два крупных енота забрались в магазин, разлили алкоголь и нализались водки, коньяка и пива. После возвращения в цирк, откуда они сбежали, звери в течение трех дней отказывались выступать из-за похмелья.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!