Прирученный польский кабан сбежал на неделю из дома и вернулся пьяным

В Польше прирученный дикий кабан по кличке Хрюмек пропал на неделю, после чего его обнаружили пьяным на одной из ферм близ города Коло. Об этом сообщает Dziennik Łódzki.

Как рассказал хозяин животного, владелец лесного хозяйства Павел Ковальски, Хрюмек подрался с другим кабаном, повредил ограду фермы и сбежал. Ковальски искал Хрюмека в окрестных лесах.

Кабана 19 декабря обнаружил местный фермер. По его словам, Хрюмек нашел фрукты, оставшиеся от изготовления домашнего вина, наелся их и уснул. Фермер позвонил егерю, тот забрал животное, которое, как пишет издание, протрезвело уже в своем загоне.

«Фрукты из домашнего вина сделали свое дело», — написал Ковальски в своем Facebook, выложив фотографию спящего Хрюмека.

В комментариях к посту один из подписчиков лесника опубликовал фото, на котором уже протрезвевший зверь гуляет по загону.

Ковальски рассказал, что кабан потерял мать в детстве и егерь выкармливал его молоком из бутылки. По словам лесника, Хрюмек любит, когда ему чешут живот.

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