Два агрессивных енота затерроризировали деревню

В английской деревне Кларборо, графство Ноттингемшир, два сбежавших уссурийских енота затерроризировали местных жителей. Об этом сообщает газета Lincolnshire Echo.

По данным издания, животные сбежали из вольера во вторник утром, 28 мая. Британка Бетси Гринхалг (Betsy Greenhalgh) поделилась в социальных сетях фотографией енота, склонившегося над тарелкой у забора.

«Кто-нибудь знает, что это за животное? Оно напало на козла моей свекрови в 4:30 утра. Двое мужчин два с половиной часа пытались его прогнать, — подписала Гринхалг снимок. — Зверь очень агрессивен, будьте осторожны. Он также пытался напасть на собаку. Округ Кларборо».

Власти предупредили местных жителей, что уссурийские еноты могут представлять опасность для окружающих. Полиция рекомендовала любому, кто увидит зверей, немедленно звонить по телефону экстренной помощи.

Уссурийский енот или енотовидная собака — хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. Зверь достигает 65-80 сантиметров в длину и весит до десяти килограммов. По окрасу он схож с енотом-полоскуном.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Милтон, штат Западная Вирджиния, задержан пьяный енот, напугавший горожан. Как оказалось, зверь наелся забродивших яблок и опьянел.

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