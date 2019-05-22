Обезьяна-убийца девять дней терроризировала индийский город

В городе Баднавар, Индия, начались массовые протесты после того, как обезьяна убила одного человека и ранила еще нескольких. Об этом сообщает издание Daily Star.

Животное на протяжении девяти дней бродило по городу и нападало на людей. В результате скончался 60-летний мужчина по имени Натурам (Nathuram), еще 10 человек обратились в местную больницу с травмами.

Жители Баднавара вышли на улицы, чтобы потребовать от местных властей действий по предотвращению подобных случаев. Отсутствие лекарств против бешенства в больницах вызвало еще большее недовольство протестующих. Они заблокировали движение в городе, что привело к серьезным сбоям в работе полиции. По некоторым данным, люди вынесли на улицу тело Натурама.

Окружной полицейский пообещал принять все необходимые меры в срочном порядке. Медикаменты против бешенства были доставлены в город. Спустя некоторое время властям удалось поймать обезьяну-убийцу.

В конце марта сообщалось, что обезьяны терроризируют пациентов больницы в южноафриканском Дурбане. Пациенты вынуждены прятаться от них под одеялами. По их словам, в палате одновременно могут находиться до 20 обезьян.

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