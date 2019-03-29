Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды

Верветки (вид обезьян семейства мартышковых) терроризируют пациентов больницы в южноафриканском Дурбане, сообщает The Daily Mail.

Они начали атаковать учреждение в канун Рождества, проникнув через окна, оставленные открытыми. Закрывать все окна в больнице нельзя, так как кондиционерами оборудованы всего несколько палат.

Приматы крадут и съедают все фрукты, которые приносят родственники больным. Пациенты вынуждены прятаться от них под одеялами. По их словам, в палате одновременно могут находиться до 20 обезьян.

В министерстве здравоохранения страны потребовали найти решение и освободить больницу от животных, которые «угрожают здоровью пациентов». В ведомстве отметили, что верветки могут стать причиной распространения в больнице туберкулеза, желтой лихорадки и гепатита. Кроме того, они ставят под угрозу стерильную среду в больнице и ломают оборудование, когда дерутся за еду, добавили в министерстве.

Руководство медучреждения создало целевую группу для борьбы с обезьянами. В нее вошли ветеринары, эксперты по вопросам здравоохранения и охраны окружающей среды, но пока им не удалось найти решения проблемы.

Взрослые верветки весят от трех до восьми килограммов, их рост составляет от 30 до 60 сантиметров.

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