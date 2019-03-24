Бездомная собака защитила незнакомцев от агрессивных обезьян и обрела дом

Жители австралийского города Мельбурн готовятся приютить бездомную собаку, защитившую их от агрессивных обезьян. Об этом сообщает издание Yahoo News.

Инцидент произошел в январе 2019 года на острове Пхукет, Таиланд. Мэтти Майлз (Matty Miles) с невестой Эйприл Хьюз (Aprille Hughes) отправились на несколько недель в отпуск на тренировки по тайскому боксу. В рамках физической подготовки они решили преодолеть пятикилометровое восхождение на вершину холма Наккерд к статуе «Большой Будда».

Пара заранее проехала путь на мопеде, чтобы подробно изучить дорогу, но в ходе путешествия наткнулась на свору злобных обезьян. «Вокруг стоял непроглядный туман, прям как в фильме ужасов, — вспоминает Майлз. — Не знаю, с чего эти обезьяны (кажется, их было семеро) вдруг так рассвирепели. Возможно, они хотели забрать наши сумки, поэтому начали шипеть и расправлять плечи».

Когда звери принялись наступать и проявлять агрессию, на их пути оказался бездомный пес по кличке Берт (Burt). «Эйприл запаниковала, но собака заступилась за нее. Она будто была нашим проводником, брела впереди нас и следила, чтобы с нами ничего не произошло», — объясняет австралиец.

Последующую неделю туристы неоднократно приезжали к Берт, чтобы покормить и напоить ее водой в жаркое время суток. Позже они отвезли бездомного зверя к ветеринарную клинику, где собаку осмотрели и оказали ей необходимое лечение. Теперь австралийцы готовят необходимые документы, чтобы перевезти питомца к себе на родину.

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