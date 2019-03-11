Одноглазая собака удочерила осиротевшую обезьяну

В индийской деревне Каншкида, штат Мадхья-Прадеш, одноглазая собака взяла под опеку осиротевшую обезьяну. На видеоролик, запечатлевший животных, обратило внимание издание Daily Mail.

Владелец собаки по кличке Руби (Ruby) рассказал, что питомец спас детеныша обезьяны от стаи собак примерно полтора месяца назад. С тех пор Руби, у которой нет своих щенков, заботится о животном как о своем детеныше. Собака постоянно возит обезьяну на спине, кормит грудью и агрессивно относится к попыткам окружающих потрогать подопечную.

Необычные отношения двух животных привлекли внимание местных жителей. Они приезжают посмотреть на Руби и обезьяну из соседних деревень.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!