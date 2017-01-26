В Индии обезьяна усыновила щенка

В индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш) макака-резус взяла под свою опеку бездомного щенка. Обезьяна не расстается с ним ни на минуту. На кадрах, опубликованных Ruptly, она ловко бегает по улице на задних лапах, придерживая собаку передними. За необычным зрелищем наблюдают местные жители.

В 2016 году сообщалось о макаке-резус, усыновившей щенка в окрестностях индийского города Эрод. Она отгоняла от него других собак и не отпускала от себя ни на шаг. Очевидцы предполагали, что обезьяна потеряла собственного детеныша и отождествляет щенка с ним.

Макаки-резус — самый распространенный вид приматов в мире. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Бирме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая. Индийцы считают их священными животными.