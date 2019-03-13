Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон

В китайском городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, отец научил пса присматривать за дочерью, пока та выполняет домашнее задание. На ролик с дрессированной собакой обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как ребенок сидит за журнальным столиком, склонив голову над учебниками. В это время собака стоит перед девочкой, облокачиваясь передними лапами о край стола, и пристально за ней наблюдает.

Мужчина рассказал, что девочка постоянно заглядывала в смартфон и отвлекалась во время подготовки к урокам. «Я указал на журнальный столик и приказал ей (собаке, — прим. «Ленты.ру») следить за моей дочерью, пока она занимается», — объяснил он. Отец заявил, что с ранних лет дрессировал питомца, и теперь он может выполнить любую команду.

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