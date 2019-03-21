Сообразительная собака спасла семью от гибели

В США собака предупредила хозяйку о пожаре в соседском доме и спасла жизнь трем членам семьи. Об этом сообщает информационный портал WKMG ClickOrlando.

Инцидент произошел в ночь на среду, 20 марта, в американском округе Ориндж, штат Флорида. Владелица пса Амбер Уокер (Amber Walker) вспоминает, как в ту ночь не могла уснуть: питомец по кличке Ангел прыгал возле нее и всячески привлекал к себе внимание. Женщина выглянула в окно и увидела возгорание в соседском доме.

«Мы с младшим братом устремились к соседям и принялись колотить по входной двери, чтобы спасти детей», — рассказывает Уокер. Позже на место прибыли пожарные и потушили огонь. В результате никто из жильцов не пострадал. Местное бюро по расследованию пожаров и поджогов разбирается в причинах произошедшего.

В конце 2018 года сообщалось о собаке из США, которая предупредила хозяев о пожаре и спасла их жизни. Хозяйка собаки Сара Поттер проснулась от необычно громкого лая своего щенка по кличке Бастер. Пес прыгал возле нее и выглядел очень встревоженным.

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