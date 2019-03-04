Дикие обезьяны убили двух человек

В индийском штате Уттар-Прадеш в течение 24 часов два человека стали жертвами диких обезьян. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Одной из погибших была 60-летняя женщина, которая готовила еду на открытой террасе. Она пыталась отбиться от стаи обезьян и упала. Женщину доставили в больницу, но там она скончалась от полученных травм.

Второе нападение произошло в соседней деревне. Там обезьяны набросились на 20-летнего мужчину, который стоял на краю крыши. В результате он упал и погиб.

Местные жители утверждают, что обезьяны стали нападать на людей лишь несколько лет назад, и связывают это с увеличением численности животных. Власти планируют заняться отловом обезьян в окрестностях деревень, где жили погибшие.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Уттар-Прадеш обезьяна похитила и убила младенца. Животное проникло в дом, вырвало 12-дневного мальчика из рук матери и утащило его на крышу.

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