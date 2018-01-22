Три тысячи голодных обезьян разорили две деревни в Таиланде

Две деревни в таиландской провинции Сисакет пострадали от набегов макак-крабоедов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Стаи диких обезьян врывались в дома в поисках еды, разбрасывали вещи, открывали холодильники и скидывали продукты на пол. Кроме того, они разоряли окрестные посевы и проникали в жилые помещения буддийского монастыря. В набегах участвовали более трех тысяч особей.

Когда голодные макаки не могли попасть внутрь через окна и двери, они забирались через вентиляцию. Время от времени на крышах вспыхивали драки между враждующими стаями, которые пытались отобрать друг у друга добычу. В результате несколько домов получили повреждения.

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Местные жители не трогают бесчинствующих приматов и надеются, что обезьяны привлекут в регион туристов. Они призывают власти ограничить рост популяции макак, из-за которого животные исчерпали традиционные источники пищи и стали нападать на деревни.

Макаки-крабоеды — небольшие обезьяны, которые вырастают до 60-65 сантиметров в длину и весят до 8,5 килограмма. Они живут в равнинных тропических и мангровых лесах, в том числе вблизи человеческих поселений. Этот вид встречается почти на всей территории Индокитая и на островах Малайского архипелага.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу диких макак-резус, устраивающую набеги на его двор и крадущую еду для оленей.

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