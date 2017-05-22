Власти Таиланда заставят похудеть откормленную туристами обезьяну

В столице Таиланда Бангкоке поймали и посадили на диету дикого макака-резуса, растолстевшего из-за подачек туристов. Об этом сообщает издание Khao Sod.
Министерство национальных парков и охраны природы Таиланда объявило, что пока животное не похудеет, его будут кормить только зелеными овощами, фруктами с низким содержанием сахара и белковыми продуктами с низким содержанием жира. В сутки обезьяна будет получать не более 400 граммов пищи. Кроме того, ее заставят активнее двигаться.
Сейчас макак весит около 26 килограммов, — в три раза больше нормы. Государственные органы заинтересовались приматом после того, как его фотографии стали циркулировать в социальных сетях. Из-за гигантского живота, мешающего животному двигаться, местные жители окрестили его «дядя Толстяк».
Толстый макак оказался вожаком стаи. «Другие обезьяны приносили ему еду, но он также распределял ее среди молодых», — рассказала Associated Press ветеринар Супакам Каэвчот (Supakam Kaewchot). По ее словам, из-за патологического ожирения у него могут развиться болезни сердца и диабет.
Макаки-резус — самый распространенный вид приматов в мире. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Бирме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая. Как правило, взрослые самцы резуса весят около восьми килограммов.
В январе сообщалось, что в индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш) макака-резус взяла под свою опеку бездомного щенка.