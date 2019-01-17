Женщина погибла в попытке сбежать от разъяренных обезьян

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш погибла в результате нападения диких обезьян. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Разъяренные обезьяны атаковали 60-летнюю Савитри Деви (Savitri Devi), когда та проводила время с женой своего сына на террасе на крыше дома. Женщины попытались убежать и свалились с террасы. Деви погибла на месте, ее сноха попала в больницу.

В Индии действуют законы, запрещающие вмешательство в жизнь обезьян. Этих животных нельзя убивать, стерилизовать или переселять в другие места.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в индийском городе Агра, штат Уттар-Прадеш, обезьяна похитила и убила младенца. Животное проникло в дом и вырвало 12-дневного мальчика у матери, которая кормила его грудью. Позднее мертвого ребенка нашли на соседней крыше.

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