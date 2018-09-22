«Летающий» енот сорвал овации

В США енот свалился с десятого этажа и остался жив, сообщает Fox News. Приключения животного снимали на видео очевидцы.

Инцидент произошел в Нью-Джерси. Енот вскарабкался по стене дома на высоту десятого этажа, после чего свалился вниз. Приземлившись на песок, зверек вскочил и как ни в чем не бывало побежал по своим делам. Собравшиеся зеваки, переживавшие за енота, проводили его аплодисментами.

В июне жители города Сент-Пол в штате Миннесота следили онлайн за тем, как енот взбирается на крышу небоскреба UBS Tower. Восхождение зверька снимали местные телеканалы и люди, находившиеся внутри небоскреба. Подъем длился около суток. Поклонники енота нарекли его Спайдерменом. В конце концов зверек благополучно добрался до крыши.

В июле во Флориде енотиха подралась с рысью и прогнала ее от своих детенышей.

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