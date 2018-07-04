Отважная енотиха подралась с рысью ради своих детенышей

upi.com

Храбрая енотиха подралась с рысью и прогнала ее подальше от своих детенышей. На видео, снятое американкой Эрин Ёрс (Erinn Earth) на заднем дворе, обратил внимание местный новостной портал ABC7 WWSB.

Жительница штата Флорида заметила двух животных у входа в лес. Сначала звери просто смотрели друг на друга, затем рысь набросилась на самку енота. Та смогла оказать ей сопротивление и прогнала хищника.

«В лесу у енота жилище с детенышами, так что, я думаю, она пыталась защитить их от рыси», — объяснила Ёрс. Американка добавила, что после того, как она перестала снимать, енотиха загнала рысь в болото, из которого та едва выбралась.

В конце марта сообщалось о буйволице, которая разогнала убивших ее детеныша львов, чтобы проститься с ним. Вместе с четырьмя сородичами она вылизала тело погибшего буйволенка. Львы решились продолжить трапезу только через час после ухода буйволицы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!