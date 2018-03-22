Буйволица разогнала убивших ее детеныша львов ради прощания с ним

dailymail.co.uk

Буйволица отогнала пирующих львов от тела ее убитого детеныша, чтобы попрощаться с ним. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик сняли в Национальном парке Крюгера на северо-востоке ЮАР. Разъяренная буйволица прогнала 14 хищников, которые терзали тело жертвы. Затем к ней подошли четверо сородичей, вместе с которыми они вылизали тело погибшего буйволенка.

По словам оператора, львы решились продолжить свою трапезу только спустя час после ухода буйволицы.

В конце января сообщалось о том, как стая буйволов отбила у львов беззащитного слоненка. Но хищники в итоге все же добрались до него.

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