Пьяные еноты разгулялись по Канаде

Жители канадской провинции Онтарио столкнулись с нашествием пьяных енотов. Об этом телеканалу CBS News рассказала местная жительница Эмили Роджерс (Emily Rodgers).

По ее словам, один из енотов, еле передвигаясь, зашел во двор ее дома. Роджерс обратилась в Службу защиты животных, и зверька забрали на осмотр. Позже выяснилось, что другие местные жители тоже видели животных в подобном состоянии.

Биологи из университета Карлтона сообщили, что еноты, вероятно, наелись забродивших на жаре фруктов. Эксперты попросили жителей Онтарио не пытаться их как-то отрезвлять, а обращаться за помощью в зоозащитную службу или к ветеринару.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Милтон, штат Западная Вирджиния, задержан пьяный енот, напугавший горожан. Полицейские отправились на поиски животного после обращений обеспокоенных жителей, которые обратили внимание на его странное поведение и опасались, что оно вызвано бешенством. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что енот наелся забродивших яблок и опьянел.

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