Енот захватил дом судьи в США

В американском городе Роузбад, штат Техас, енот на 20 часов захватил дом местного судьи Мэттью Райта (Matthew Wright). Эту историю сам мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

По словам судьи, енот пробрался в его дом рано утром и стал все крушить. Райт пытался поймать животное около 20 часов. «Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой», — написал он. Мужчина добавил, что зверек проигнорировал ловушку и заснул на карнизе.

В результате Райту все же удалось поймать енота и поместить в клетку. Он пообещал освободить его через 30 минут «с запретом на нелегальные проникновения».

Ранее жители канадской провинции Онтарио столкнулись с нашествием пьяных енотов. Биологи из университета Карлтона сообщили, что животные, вероятно, наелись забродивших на жаре фруктов.

В мае в английской деревне Кларборо, графство Ноттингемшир, два сбежавших уссурийских енота затерроризировали местных жителей. Отмечалось, что животные сбежали из вольера. Власти предупредили местных жителей, что уссурийские еноты могут представлять опасность для окружающих. Полиция рекомендовала любому, кто увидит зверей, немедленно звонить по телефону экстренной помощи.

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