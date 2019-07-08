Аномально толстая макака побывала в лагере для худеющих и исчезла

В городе Бангкок, Таиланд, аномально толстая макака-крабоед по кличке Дядюшка Толстяк (Uncle Fatty) побывала в лагере для худеющих животных и бесследно исчезла. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Дядюшку Толстяка отвезли в специальный центр в 2017 году, поскольку туристы перекормили примата калорийными продуктами и напитками. Тогда вес 20-летнего зверя достиг 15 килограммов, превысив положенную норму вдвое. Обезьяна успешно прошла программу похудения и 26 февраля была отправлена обратно под руководством смотрителей. Однако по дороге она случайно выпала из фургона и пропала.

Специалисты по обезьянам уверены, что Дядюшка Толстяк умер от старости. По их словам, приматы чувствуют скорую кончину и прячутся от людей и собратьев. Эксперты также подчеркнули, что пропавшая макака прожила довольно долгую жизнь. Очевидцы, которые последний раз его видели, утверждают, что он выглядел изнуренным и не проявлял особого интереса к пище.

Несмотря на предположения специалистов, поиски Дядюшки Толстяка продолжаются.

Макака-крабоед — вид обезьян семейства мартышковых. Длина их тела не превышает 65 сантиметров, самцы весят до 8,5 килограмма, самки — до 3,8 килограмма. У них хвост достигает около метра в длину и короткие конечности. Макака-крабоед всеядна, предпочитает фрукты, ягоды, листья, орехи, насекомых, улиток и ракообразных.

В мае сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, посетители городского зоопарка перекормили енотов нездоровой пищей и довели их до ожирения. Работники парка подняли тревогу, когда вес животных вырос до восьми килограммов, что превышает средний вес взрослой особи.

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