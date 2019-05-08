Посетители зоопарка перекормили енотов и довели их до ожирения

В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, администрация городского зоопарка попросила посетителей не подкармливать енотов, так как они сидят на диете. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В зоопарке Гуанчжоу живут около 40 енотов и больше половины из них страдают от ожирения. По словам работников, они стали беспокоиться о здоровье животных после того, как их вес вырос до восьми килограммов, что превышает средний вес взрослой особи.

Рацион енотов состоит из яблок, бананов, хлеба, курицы и рыбы, которые уже обеспечивают животных достаточным количеством питательных веществ. Посетители часто кормят их жирной нездоровой пищей, например, печеньями и пирожными. Из-за этого еноты быстро набирают вес.

Ожирение может вызвать у животных различные проблемы со здоровьем, в том числе высокое кровяное давление и диабет. Также оно негативно воздействует на репродуктивную систему.

«Еноты парка слишком толстые — это негативно влияет на их способность размножаться», — отметил смотритель Гуанчжоуского зоопарка Фан Цзяо (Fang Zehao).

В 2017 году в зоопарке родились 12 енотов, а в прошлом году — лишь несколько. По словам Цзяо, снижение рождаемости вызвано ожирением, которое спровоцировано чрезмерным кормлением животных без разрешения.

Волонтерский персонал патрулирует территорию зоопарка с плакатами «Не кормить» и просит посетителей не бросать еду енотам. Но многие игнорируют предупреждающие знаки. Руководство зоопарка рассматривает возможность построить вокруг вольера с енотами более высокое ограждение.

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