Самые пухлые звери Великобритании похудеют на скорость

В Великобритании пройдет соревнование по похудению среди толстых домашних животных. Сообщение об этом появилось на сайте крупнейшей ветеринарной благотворительной организации страны PDSA.

В этом году конкурс Pet Fit Club (фитнес-клуб для питомцев) проводится тринадцатый раз. В честь этого в соревновании участвует 13 зверей, общий вес которых составляет 201 килограмм.

Среди участников этого года семь собак, пять кошек и одна крыса. Всего им предстоит скинуть 75 килограммов. Ветеринары посадят питомцев на строгую шестимесячную диету и заставят регулярно тренироваться. Для каждого животного будет выработана своя программа питания и тренировок.

Мопс Полианна Фото: PDSA Весит 11 килограммов при норме 7,5 килограмма. При помощи жалостливого взгляда выпрашивала у хозяев сыр, кусочки курицы и тунца. 1 /6

Ветеринар из PDSA Оливия Андерсон-Нейтан (Olivia Anderson-Nathan) отметила, что ожирение домашних животных в последние годы приняло масштабы эпидемии. «Лишний вес у питомцев, как и у людей, может оказать серьезное влияние на их здоровье. Из-за него может сократиться продолжительность жизни, а также повышается вероятность развития угрожающих жизни состояний, таких как артрит, диабет и сердечные заболевания», — предупредила она.

За все время существования соревнования организация помогла похудеть 124 питомцам, из них 79 собак, 37 кошек и 8 кроликов. Все вместе они сбросили 450 килограммов лишнего веса.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!