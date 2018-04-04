Откормленную бургерами собаку перепутали с вьетнамской свиньей

В Великобритании зоозащитники изъяли у хозяина собаку, доведенную до крайней стадии ожирения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Помесь трехцветной колли по кличке Хэтти-толстушка весила 40 килограммов. До такого состояния животное довел болеющий хозяин, у которого не было возможности гулять с питомцем. К тому же он кормил ее только гамбургерами. К тому моменту, как ее забрали в феврале, собаке уже исполнилось восемь лет.

Рут Рикард, работающая в центре защиты животных уже десять лет, призналась, что это самая толстая ее подопечная, которой она помогала. «Когда я впервые увидела Хэтти, я решила, что это вьетнамская вислобрюхая свинья, а не собака. Я поняла, что мы обязаны ей помочь», — сказала она.

В норме колли должны весить 18-25 килограммов. Пока за время жизни у зоозащитников Хэтти похудела только на четыре килограмма. Волонтеры планируют довести ее вес до 23 килограммов и надеются собрать 1,2 тысячи фунтов (около 97 тысяч рублей) на операцию по удалению лишней кожи с живота собаки, лечение катаракты и диабета.

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