Девушка назвала пса жирным и попала под шквал критики

Пользовательница Instagram стала объектом интернет-травли из-за комментария о полноте собаки породы корги. На этот инцидент обратила внимание журналистка BuzzFeed Джулия Райнштайн в своем Twitter-аккаунте.

Райнштайн опубликовала скрины поста в соцсети, сопроводив его комментарием: «Не фэтшейми корги в Instagram, а то они придут за тобой».

Одна из подписчиц прокомментировала фото, выложенное в аккаунте @pcacorgis. «Этот бедный пес такой жирный», — написала она. Хозяйка практически сразу пояснила ей, что это иллюзия: вес корги по кличке Пакс, изображенного на фото, на самом деле находится в рамках биологической нормы. Крупным пес кажется из-за неудачного ракурса.

Судя по всему, автор аккаунта не обиделась на высказанное мнение. Но поклонники породы ополчились на девушку. В комментариях ее неоднократно назвали «бессердечной сукой» и «необразованной тварью».

«Узнай больше про собачье ожирение!» — писали ей фанаты корги. Некоторые даже угрожали девушке: «Идите на терапию, единственная причина, по которой ваша неуравновешенная задница не подвергается массовым преследованиям, — это потому, что ваш профиль закрыт. Это единственная умная вещь, которую вам удалось сделать с тех пор, как ваша мать совершила ошибку, не прервав беременность. Преследование собаки в интернете требует много мужества, ага».

На аккаунт pcacorgis, посвященный жизни трех собак популярной породы, подписано почти 12 тысяч человек. Под каждой фотографией псов они оставляют множество восхищенных комментариев.

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